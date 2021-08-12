СБУ офіційно підтвердила що заборонила на три роки в'їзд Кіркорову

Фото з відкритих джерел

Російському співаку Філіпу Кіркорову заборонили в’їзд до України на три роки

.Про це пише RegioNews з посиланням на УНН

"За результатами розгляду повідомляємо, що в інтересах забезпечення національної безпеки України та керуючись ч.1 та ч. 3 ст.13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", 7 червня 2021 року Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду запитуваній Вами особі (Кіркорову — ред.) на територію України терміном на три роки”, — йдеться у відповіді на запит.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Кіркорову на 3 роки заборонили в’їзд до України.

22 червня Кіркоров був включений у список осіб, які представляють загрозу національній безпеці згідно з листом від СБУ, який надійшов до Мінкультури. Включення в цей список відбувається за поданням Служби безпеки автоматично.

Після цього російський співак відреагував на це у відеозверненні в Instagram, зазначивши, що пишається цим.

А вже 27 червня Філіп Кіркоров зник зі списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

У МКІП зазначили, що виключення співака зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України було зроблено відповідно до нового листа Служби безпеки України, з проханням відізвати попередній лист.

У Службі безпеки України заявили, що рекомендації щодо виключення російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, пов’язані з судовими прецедентами.