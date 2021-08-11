Оккупанты на Донбассе ранили военного
В среду, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение оперативно-тактической группировки"Восток".
"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В ОТУ отметили, что состояние военного оценивается как удовлетворительное.
Напомним, за прошедшие сутки трое военных получили огнестрельные осколочные ранения на Донбассе.
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