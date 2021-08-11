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Оккупанты на Донбассе ранили военного
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11 августа 2021, 15:59 102

Оккупанты на Донбассе ранили военного

11 августа 2021, 15:59 102
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Фото из открытых источников
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В среду, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение оперативно-тактической группировки"Восток".

"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В ОТУ отметили, что состояние военного оценивается как удовлетворительное.

Напомним, за прошедшие сутки трое военных получили огнестрельные осколочные ранения на Донбассе.

Донбасс ООС Украина война военные

 
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