Окупанти на Донбасі поранили військового

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У середу, 11 серпня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, минулої доби троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення на Донбасі.