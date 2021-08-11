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Окупанти на Донбасі поранили військового
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11 серпня 2021, 15:59 105

Окупанти на Донбасі поранили військового

11 серпня 2021, 15:59 105
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 11 серпня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, минулої доби троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення на Донбасі.

Донбас ООС Україна війна військові

 
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