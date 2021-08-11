Окупанти на Донбасі поранили військового
У середу, 11 серпня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
В ОТУ зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.
Нагадаємо, минулої доби троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення на Донбасі.
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