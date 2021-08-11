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11 августа 2021, 10:19 8

В Украине полностью вакцинировали от COVID уже 2,5 миллиона человек

11 августа 2021, 10:19 8
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании обе дозы получили уже 2 521 848 людей - они полностью иммунизированы против коронавируса

Как передает RegioNews об этом сообщили в Минздраве.

С начала вакцинальной кампании привито 4 324 553 человека, из них получили одну дозу – 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 846 399 прививок", - говорится в сообщении.

Также во вторник, 10 августа, в Украине вакцинировали против коронавируса 167 673 человека, одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы 63 890 человек.

В течение суток работали 965 мобильных бригад, 2 774 пункта прививки и 325 центров вакцинации.

Напомним, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации от коронавируса.

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