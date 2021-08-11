В Україні повністю вакцинували від COVID вже 2,5 мільйона осіб

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В Україні з початку вакцинальної кампанії обидві дози отримали вже 2 521 848 людей - вони повністю імунізовані проти коронавірусу

Як передає RegioNews, про це повідомили в МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу – 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 521 848 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 846 399 щеплень", - йдеться в повідомленні.

Також у вівторок, 10 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 людини, одну дозу отримали 103 783 людини, повністю імунізовані 63 890 людей.

Протягом доби працювали 965 мобільних бригад, 2 774 пункти щеплення і 325 центрів вакцинації.

Нагадаємо, в Україні для педагогів не буде примусової вакцинації від коронавірусу.