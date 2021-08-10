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Боевики били по позициям ООС вблизи семи населенных пунктов на Донбассе
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10 августа 2021, 08:09 37

Боевики били по позициям ООС вблизи семи населенных пунктов на Донбассе

10 августа 2021, 08:09 37
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 9 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пивденне противник обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино и Попасной оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новолуганского и Новомихайловки противник обстреливал позиции украинских военных из станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское враг дважды обстреливал позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Катериновки - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

По состоянию на 7 часов утра, 10 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

ООС Донбасс война военная техника обстрелы

 
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