Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь

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В понедельник, 9 августа, российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, пишет RegioNews.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Южное.

"Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военные открывали огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации.

Напомним, на выходных боевики на Донбассе ранили и убили военных, которые помогали местным жителям.