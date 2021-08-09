Боевики на Донбассе дважды нарушили "тишину", в ВСУ - без потерь
В понедельник, 9 августа, российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил, пишет RegioNews.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Южное.
"Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что военные открывали огонь в ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации.
Напомним, на выходных боевики на Донбассе ранили и убили военных, которые помогали местным жителям.
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