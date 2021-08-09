Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
У понеділок, 9 серпня, російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це повідомили у пресцентрі штабу Операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне.
"Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації.
Нагадаємо, на вихідних бойовики на Донбасі поранили й вбили військових, які допомагали місцевим жителям.
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