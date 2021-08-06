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06 августа 2021, 15:31 6

В Нацполиции и СБУ создадут "департаменты войны": для чего это нужно

06 августа 2021, 15:31 6
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Фото: из открытых источников
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В Службе безопасности Украины и Национальной полиции будут созданы "департаменты войны" аналогичные тому, который сейчас работает в Офисе генерального прокурора. Они необходимы для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Такие же отделы, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и в Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", - уточнила генпрокурорка.

Напомним, ранее Офис генпрокурора Украины решил рассекретить материалы дела об Иловайской трагедии рассекретят.

Офис генпрокурора РФ война СБУ Нацполиция

 
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