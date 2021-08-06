У Нацполіції та СБУ створять "департаменти війни": для чого це потрібно

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генпрокурора Ірини Венедіктової.

Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіціі. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і по Іловайскій трагедії", - уточнила генпрокурорка.