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06 серпня 2021, 15:31 6

У Нацполіції та СБУ створять "департаменти війни": для чого це потрібно

06 серпня 2021, 15:31 6
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Фото: з відкритих джерел
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В Службі безпеки України та Національній поліції будуть створені "департаменти війни" аналогічні тому, який наразі працює в Офісі генерального прокурора. Вони необхідні для координації розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генпрокурора Ірини Венедіктової.

Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіціі. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і по Іловайскій трагедії", - уточнила генпрокурорка.

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України вирішив розсекретити матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять.

Офіс генпрокурора РФ війна СБУ Нацполіція

 
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