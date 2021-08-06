У Нацполіції та СБУ створять "департаменти війни": для чого це потрібно
В Службі безпеки України та Національній поліції будуть створені "департаменти війни" аналогічні тому, який наразі працює в Офісі генерального прокурора. Вони необхідні для координації розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова генпрокурора Ірини Венедіктової.
Такі ж департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ і в Нацполіціі. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми розуміли цю тему і по Іловайскій трагедії", - уточнила генпрокурорка.
Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора України вирішив розсекретити матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять.
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