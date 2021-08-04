08:51  04 августа
COVID в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев заражения
10:01  04 августа
В Украине увеличилось количество COVID-вакцинированных за сутки
08:11  04 августа
Боевики на Донбассе осуществили дистанционное минирование территории у Майорска
UA | RU
UA | RU
04 августа 2021, 10:01 45

В Украине увеличилось количество COVID-вакцинированных за сутки

04 августа 2021, 10:01 45
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение последних суток, 3 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, из них вторую дозу получили 63 366 человек

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

153 258 человек вакцинированы против COVID-19 за 03 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы - 63 366 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 943 мобильные бригады, 2612 пунктов прививки, 279 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу – 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 151 799 человек. Всего проведено 5 911 202 прививки.

Ранее в Украине за сутки от коронавируса прививали 125 тысяч человек.

коронавирус вакцина Минздрав пандемия вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua