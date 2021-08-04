В Украине увеличилось количество COVID-вакцинированных за сутки

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В течение последних суток, 3 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 153 258 человек, из них вторую дозу получили 63 366 человек

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

153 258 человек вакцинированы против COVID-19 за 03 августа 2021 года. Одну дозу получили 89 892 человека, полностью иммунизированы - 63 366 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 943 мобильные бригады, 2612 пунктов прививки, 279 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу – 3 759 403 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 151 799 человек. Всего проведено 5 911 202 прививки.

Ранее в Украине за сутки от коронавируса прививали 125 тысяч человек.