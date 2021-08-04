В Україні збільшилась кількість COVID-вакцинованих за добу

Фото: з відкритих джерел

Протягом останньої доби, 3 серпня, в Україні вакцинували від коронавірусу 153 258 осіб, з них другу дозу отримали 63 366 людей

Як передає RegioNews, про це свідчать дані МОЗ.

153 258 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 03 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 89 892 людини, повністю імунізовані - 63 366 людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби працювали 943 мобільні бригади, 2612 пунктів щеплення, 279 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 759 405 людей, з них отримали одну дозу – 3 759 403 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 151 799 осіб. Загалом проведено 5 911 202 щеплення.

Раніше в Україні за добу від коронавірусу щепили 125 тисяч осіб.