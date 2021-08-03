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Боевики били по позициям ООС вблизи шести населенных пунктов на Донбассе
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03 августа 2021, 08:09 94

Боевики били по позициям ООС вблизи шести населенных пунктов на Донбассе

03 августа 2021, 08:09 94
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Так, вблизи населенного пункта Опытное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Прицепиловки противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Возле Пивденного и Новолуганского российские наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. В районе Светлодарска враг применял станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи Орехового оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

По состоянию на 7 часов утра, 3 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Боевики вели огонь вблизи населенного пункта Золотое-4, Светлодарск и в районе Луганского. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

ООС Донбасс военная техника война обстрел

 
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