Показатели в пяти областях не соответствуют "зеленой" зоне карантина - Минздрав

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В Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской области динамика госпитализаций выше, чем должно быть в "зеленой" зоне

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения

В частности, в Закарпатской области данный показатель уже третий день подряд превышает допустимую норму. Вчера он достиг отметки в 103,2%, а ранее составлял 87,5-93,3%.

В то же время в Ровенской области динамика госпитализаций два дня подряд демонстрирует тенденцию к росту. В регионе этот показатель составляет 92,3%, днем ранее составлял 61,5%

В Тернопольской области динамика госпитализаций сейчас рекордная в Украине-136,4%.

Кроме этого, в Хмельницкой области данный показатель также несколько превышает допустимую норму, в регионе он составил 59,3%.

Черкасская область также фиксирует высокую динамику госпитализаций, по последним данным, она составляет в данном регионе 55,6%.

Отметим, что согласно соответствующего постановления Кабинета министров норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, что в Украине за 2 августа COVID-19 диагностировали у 827 человек, зафиксировано 26 летальных случаев, 334 человека госпитализировали, 533 пациентов выздоровели