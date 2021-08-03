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03 серпня 2021, 11:06 1386

Показники у п'яти областях не відповідають "зеленій" зоні карантину - МОЗ

03 серпня 2021, 11:06 1386
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Фото з відкритих джерел
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У Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській області динаміка госпіталізацій вище, ніж має бути в "зеленій" зоні

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я

Зокрема, у Закарпатській області даний показник вже третій день поспіль перевищує допустиму норму. Вчора він сягнув позначки у 103,2%, а раніше складав 87,5-93,3%.

Водночас у Рівненській області динаміка госпіталізацій два дні поспіль демонструє тенденцію до зростання. У регіоні цей показник складає 92,3%, днем раніше становив 61,5%

У Тернопільській області динаміка госпіталізацій наразі має найвищий показник в Україні - 136,4%.

Крім цього, у Хмельницькій області даний показник також дещо перевищує допустиму норму, у регіоні він склав 59,3%.

Черкаська область також фіксує високу динаміку госпіталізацій, за останніми даними, вона складає у даному регіоні 55,6%.

Зазначимо, що згідно до відповідної постанови Кабінету міністрів норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, що в Україні за 2 серпня COVID-19 діагностували у 827 осіб, зафіксовано 26 летальних випадків, 334 людини госпіталізували, 533 пацієнтів одужали

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