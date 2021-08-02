Оккупанты на Донбассе трижды сорвали "тишину", у ВСУ - без потерь

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В понедельник, 2 августа, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишет RegioNews.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Опытное. Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, неподалеку Причепиловки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

Напомним, 31 июля на Донбассе был травмирован украинский воин.