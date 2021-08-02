11:52  02 августа
Карантинные показатели четырех областей Украины не соответствуют требованиям "зеленой зоны"
16:59  02 августа
На Закарпатье несовершеннолетний на внедорожнике сбил женщину
17:55  02 августа
Оккупанты на Донбассе трижды сорвали "тишину", у ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
02 августа 2021, 17:55 16

Оккупанты на Донбассе трижды сорвали "тишину", у ВСУ - без потерь

02 августа 2021, 17:55 16
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В понедельник, 2 августа, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишет RegioNews.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован вблизи населенного пункта Опытное. Боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, неподалеку Причепиловки российские наемники вели огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов.

Напомним, 31 июля на Донбассе был травмирован украинский воин.

ООС Украина война боевики военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram