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Окупанти на Донбасі тричі зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
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02 серпня 2021, 17:55 17

Окупанти на Донбасі тричі зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат

02 серпня 2021, 17:55 17
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Фото з відкритих джерел
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У понеділок, 2 серпня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у пресслужбі Міністерства оборони України, пише RegioNews.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Опитне. Бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, неподалік Причепилівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів.

Нагадаємо, 31 липня на Донбасу було травмовано українського воїна.

ООС Україна війна бойовики військові

 
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