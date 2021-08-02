Окупанти на Донбасі тричі зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат

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У понеділок, 2 серпня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у пресслужбі Міністерства оборони України, пише RegioNews.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу населеного пункту Опитне. Бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, неподалік Причепилівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли окупантів.

Нагадаємо, 31 липня на Донбасу було травмовано українського воїна.