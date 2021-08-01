На Донбассе зафиксировано семь нарушений режима "тишины": травмирован украинский воин
За прошедшие сутки, 31 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск
Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.
Так, неподалеку Водяного, что на Приазовье противник 4 раза обстреливал позиции наших воинов из минометов 82-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Новолуганского враг открывал огонь из подствольных гранатометов, а в направлении Шумов боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7 часов утра, 1 августа, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевики вели обстрел возле населенного пункта Авдеевка.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного и запускали беспилотники.