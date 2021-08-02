В Украине введут новую премию "Национальная легенда": кого ею наградят

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Как сообщил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 30", который транслировался на Youtube, ее будут вручать за значительный вклад в развитие Украины, пишет RegioNews.

"22 августа состоится новая премия "Национальная легенда". Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет уважать своих гениев и аплодировать им тогда, когда им нужно ", - сказал он.

Как отметил Зеленский, с 1991 года независимость Украины формировали личности, которые известны всем, "и благодаря которым все знают об Украине, о нашей живописи, музыке, театре, балете, литературе, кино, науке и спорте".

В качестве таких личностей президент назвал Валерия Лобановского, Богдана Ступку, Николая Амосова, Бориса Патона, Леонида Каденюка, Бронислава Борондукова, Леонида Быкова и других.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести новую государственную премию. Ее будут присуждать за выдающиеся достижения в области науки и техники.