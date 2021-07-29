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29 июля 2021, 10:53 273

В Минздраве назвали регионы с угрожающей COVID-тенденцией

29 июля 2021, 10:53 273
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Фото: ukrinform.ua
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Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом, однако три региона показывают угрожающую тенденцию

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews.

По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.

Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.

Напомним, в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта" - штамм коронавируса.

коронавирус Минздрав Игорь Кузин медики регионы

 
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