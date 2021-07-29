В Минздраве назвали регионы с угрожающей COVID-тенденцией
Сейчас в Украине нет признаков вспышки заболеваемости коронавирусом, однако три региона показывают угрожающую тенденцию
Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews.
По его словам, большинство регионов находится на уровне плато.
Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области", - сказал Кузин.
Напомним, в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта" - штамм коронавируса.
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