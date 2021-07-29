У МОЗ назвали регіони із загрозливою COVID-тенденцією

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді", пише RegioNews.

За його словами, більшість регіонів перебуває на рівні плато.

Поки що ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. За підсумками кількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів перебуває на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - сказав Кузін.