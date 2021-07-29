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29 липня 2021, 10:53 189

У МОЗ назвали регіони із загрозливою COVID-тенденцією

29 липня 2021, 10:53 189
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Фото: ukrinform.ua
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Наразі в Україні немає ознак спалаху захворюваності коронавірусом, однак три регіони показують загрозливу тенденцію

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді", пише RegioNews.

За його словами, більшість регіонів перебуває на рівні плато.

Поки що ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. За підсумками кількох минулих днів ми бачимо, що більшість регіонів перебуває на рівні плато. Загрозливу тенденцію зараз показує Київ, Харківська та Луганська області", - сказав Кузін.

Нагадаємо, в Україні у 17 пацієнтів підтвердився "Дельта"-штам коронавірусу.

коронавірус МОЗ Ігор Кузін медики регіони

 
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