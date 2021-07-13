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Боевики с начала суток е раз нарушали тишину - штаб ООС
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13 июля 2021, 18:05 3

Боевики с начала суток е раз нарушали тишину - штаб ООС

13 июля 2021, 18:05 3
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Фото з відкритих джерел
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Во вторник, 13 июля, незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, боевики обстреляли жилой район и запускали беспилотники.

Об этом пишет пресс-службу штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

Неподалеку Южного боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Троицкого оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, российские наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Тарамчука оккупационные войска вел огонь по позициям украинских защитников из артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела также пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта.

Вблизи Зайцево украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 12 июля, боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

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