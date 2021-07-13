Боевики с начала суток е раз нарушали тишину - штаб ООС
Во вторник, 13 июля, незаконные вооруженные формирования шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, боевики обстреляли жилой район и запускали беспилотники.
Об этом пишет пресс-службу штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
Неподалеку Южного боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Троицкого оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Водяное, что вблизи Донецка, российские наемники открыли огонь из минометов 120-го калибра.
В районе Тарамчука оккупационные войска вел огонь по позициям украинских защитников из артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела также пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта.
Вблизи Зайцево украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 12 июля, боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе