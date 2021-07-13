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Бойовики з початку доби 6 разів порушували тишу - штаб ООС
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13 липня 2021, 18:05 3

Бойовики з початку доби 6 разів порушували тишу - штаб ООС

13 липня 2021, 18:05 3
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Фото из открытых источников
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У вівторок, 13 липня, незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Зокрема, бойовики обстріляли житловий район і запускали безпілотники.

Про це пише прес-службу штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Неподалік Південного бойовики двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Троїцького окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що поблизу Донецька, російські найманці відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру.

В районі Тарамчука окупаційні війська вів вогонь по позиціях українських захисників з артилерії калібру 122 мм. В результаті обстрілу також постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту.

Поблизу Зайцевого українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, бойовики п'ять разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

ООС обстріл бойовики військові Гранатомет

 
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