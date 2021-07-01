Грозы, град и шквалы: спасатели объявили штормовое предупреждение
Сегодня, 1 июля, в Украине ожидается осложнение погодных условий, в связи с чем в большинстве областей объявили штормовое предупреждение
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Сегодня дожди и грозы в западных, северных, южных, центральных областях.
1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Напомним, в Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроэнергии остались 302 населенных пункта в шести областях.
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