Грозы, град и шквалы: спасатели объявили штормовое предупреждение

Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 июля, в Украине ожидается осложнение погодных условий, в связи с чем в большинстве областей объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сегодня дожди и грозы в западных, северных, южных, центральных областях.

1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроэнергии остались 302 населенных пункта в шести областях.