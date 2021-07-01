11:43  01 июля
В Украине снова повысили тарифы на газ: сколько будем платить
08:29  01 июля
В Украине открыт рынок земли: мораторий на продажу сельхозземель отменен
08:11  01 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 10 нарушений, потерь среди военных ООС нет
UA | RU
UA | RU
01 июля 2021, 10:19 1128

Грозы, град и шквалы: спасатели объявили штормовое предупреждение

01 июля 2021, 10:19 1128
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 1 июля, в Украине ожидается осложнение погодных условий, в связи с чем в большинстве областей объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сегодня дожди и грозы в западных, северных, южных, центральных областях.

1 июля в Украине, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 1 июля грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, в Украине из-за порывов ветра, дождя и грозы без электроэнергии остались 302 населенных пункта в шести областях.

погода спасатели ГСЧС Синоптики Дожди

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Признание о "вагнеровцах": кто оказался прав и что будет дальше
Кадровый чендж на Сумщине: как Живицкий будет ревизовать закрома Фомы
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua