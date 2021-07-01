11:43  01 липня
В Україні знову підвищили тарифи на газ: скільки платитимемо
08:29  01 липня
В Україні відкрито ринок землі: мораторій на продаж сільгоспземель скасований
08:11  01 липня
Доба на Донбасі: зафіксовано 10 порушень, втрат серед військових ООС немає
UA | RU
UA | RU
01 липня 2021, 10:19 1143

Грози, град і шквали: рятувальники оголосили штормове попередження

01 липня 2021, 10:19 1143
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 1 липня, в Україні очікується ускладнення погодних умов, у зв’язку із чим у більшості областей оголосили штормове попередження

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Сьогодні дощі та грози у західних, північних, південних, центральних областях.

1 липня в Україні, крім сходу та південного сходу, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, в Україні через пориви вітру, дощ та грози без електроенергії залишилися 302 населених пункти у шести областях.

погода рятувальники ДСНС Синоптики Дощі

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram