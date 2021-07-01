Грози, град і шквали: рятувальники оголосили штормове попередження
Сьогодні, 1 липня, в Україні очікується ускладнення погодних умов, у зв’язку із чим у більшості областей оголосили штормове попередження
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Сьогодні дощі та грози у західних, північних, південних, центральних областях.
1 липня в Україні, крім сходу та південного сходу, грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській області 1 липня грози, вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, в Україні через пориви вітру, дощ та грози без електроенергії залишилися 302 населених пункти у шести областях.
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