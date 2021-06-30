Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"

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В среду, 30 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил зафиксировано со стороны боевиков четыре нарушения режима прекращения огня

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что возле Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы, а вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Также были нарушения тишины недалеко от населенного пункта Новгородское.

"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты на Донбассе трижды обстреливали позиции ВСУ и запускали беспилотники.