Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
У середу, 30 червня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано з боку бойовиків чотири порушення режиму припинення вогню
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.
Зазначається, що біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети, а поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Також були порушення тиші неподалік населеного пункту Новгородське.
"На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі.
Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники.