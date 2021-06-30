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Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
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30 червня 2021, 17:58 20

Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"

30 червня 2021, 17:58 20
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Фото з відкритих джерел
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У середу, 30 червня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил зафіксовано з боку бойовиків чотири порушення режиму припинення вогню

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що біля Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети, а поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Також були порушення тиші неподалік населеного пункту Новгородське.

"На Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, минулої доби окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники.

Донбас Україна військові обстріли окупанти

 
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