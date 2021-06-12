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В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир после падения с верхней полки
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12 июня 2021, 13:36 51

В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир после падения с верхней полки

12 июня 2021, 13:36 51
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Фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 12 июня, умер пассажир поезда №358 "Рахов-Киев", который ночью упал с верхней полки

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов", - говорится в сообщении.

По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено.

Отмечается, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он не воспользовался.

Сейчас правоохранители и железнодорожники выясняют причины смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области молния убила 62-летнего мужчину, работавший на огороде.

Укрзализныця поезд смерть расследование полиция медики

 
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