В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир после падения с верхней полки

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Сегодня утром, 12 июня, умер пассажир поезда №358 "Рахов-Киев", который ночью упал с верхней полки

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Пассажир около трех ночи упал с верхней полки. После падения он сообщил жене, что чувствует себя хорошо. Под утро мужчине стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию - Фастов", - говорится в сообщении.

По прибытию поезда медики зафиксировали смерть мужчины, ушибов на его теле не обнаружено.

Отмечается, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он не воспользовался.

Сейчас правоохранители и железнодорожники выясняют причины смерти мужчины.

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