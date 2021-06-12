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У поїзді "Рахів-Київ" помер пасажир після падіння з верхньої полиці
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12 червня 2021, 13:36 18

У поїзді "Рахів-Київ" помер пасажир після падіння з верхньої полиці

12 червня 2021, 13:36 18
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Фото: з відкритих джерел
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Сьогодні зранку, 12 червня, помер пасажир поїзда №358 "Рахів-Київ", який вночі впав із верхньої полиці

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Пасажир близько третьої ночі впав з верхньої полиці. Після падіння він повідомив дружині, що почуває себе добре. Під ранок чоловіку стало гірше, і поїзна бригада викликала швидку медичну допомогу на найближчу станцію - Фастів", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю поїзда медики зафіксували смерть чоловіка, забоїв на його тілі не виявлено.

Зазначається, що полиця, з якої впав пасажир, була облаштована ременями безпеки, якими він не скористався.

Наразі правоохоронці та залізничники з'ясовують причини смерті чоловіка.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області блискавка вбила 62-річного чоловіка, який працював на городі.

Укрзализныця поїзд смерть розслідування поліція медики

 
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