Бывшего работника Аппарата ВР подозревают в растрате бюджетных средств

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Киевская прокуратура сообщила бывшему директору Госстройкомбината управления делами аппарата Верховной Рады о подозрении в растрате 900 тысяч государственных средств

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый и руководитель одной из юридических лиц заключили договор относительно работ по строительству канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка Киевской области.

При этом следствие установило, что при составлении и подписании актов подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора. Это привело к завышению стоимости выполненных работ на сумму около 900 тысяч гривен, что подтверждается материалами следствия.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления. Также проводятся неотложные следственные (розыскные) действия по месту жительства подозреваемого.

Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили на коррупции двух городских глав.