Вакцинация CoronaVac позволит получить международное свидетельство о прививках, - Ляшко

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Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину CoronaVac производства Sinovac Biotech для экстренного применения. Это позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививки этой вакциной.

Как передает RegioNews, об этом на своей Facebook-странице сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации всем, кто прошел полный курс прививки, - написал Ляшко.

Он напомнил, что Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac, сейчас этой вакциной проводится прививка лиц 65+, маломобильных групп населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дия".

Как сообщалось, в Украине ожидают новые поставки COVID-вакцин: министр рассказал детали. До конца июня текущего года в Украину должны прибыть 3,7 миллиона доз вакцины от коронавируса.