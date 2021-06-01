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01 червня 2021, 21:41 9

Вакцинація CoronaVac дозволить отримати міжнародне свідоцтво про щеплення, - Ляшко

01 червня 2021, 21:41 9
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Фото з відкритих джерел
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Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила вакцину CoronaVac виробництва Sinovac Biotech для екстреного застосування. Це дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення цією вакциною.

Як передає RegioNews, про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

ВООЗ підтвердила, що ця вакцина відповідає міжнародним стандартам безпечності, ефективності та якості. Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації всім, хто пройшов повний курс щеплення, - написав Ляшко.

Він нагадав, що Україна закупила 1 913 000 доз вакцини CoronaVac, зараз цієї вакциною проводиться щеплення осіб 65+, маломобільних груп населення та осіб, які доглядають за маломобільними, спортсменів, працівників освіти, які були залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, МВС, працівників підприємств критичної інфраструктури, а також тих, хто записаний на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Як повідомлялося, в Україні очікують на нові поставки COVID-вакцин: міністр розповів деталі. До кінця червня поточного року в Україну мають прибути 3,7 мільйона доз вакцини від коронавірусу.

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