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01 июня 2021, 18:32 3

В Украине разрабатывают четыре ковид-вакцины, - глава комиссии при СНБО

01 июня 2021, 18:32 3
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Фото из открытых источников
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Украинские ученые разрабатывают четыре вакцины от COVID-19, но ожидать украинской вакцины можно не ранее, чем через год

Об этом рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комисаренко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Сергей Комисаренко рассказал, когда украинцы смогут делать прививки собственной вакциной и какие есть разработки.

Украинская вакцина будет сделана не ранее, чем через год, а, возможно, что и дальше. Если подробнее, то мы сейчас работаем над четырьмя вакцинами.

Две вакцины делаются в Национальной академии наук Украины - это так называемые субъединичные вакцины, которые направлены против S-протеина, шипообразного протеина. Одна вакцина уже сделана, доклинические испытания были проведены – так называемый украино-американский консорциум, где от Украины принимает участие известная диагностическая компания "Диапроф-Мед", — рассказал он.

Самый интересный вариант, по словам эксперта, является аналогом самых популярных западных вакцин.

А также наиболее перспективный – начало нового проекта – "Индар" вместе с НАНУ по созданию вакцины, которая является аналогом Pfizer или Moderna на основе матричной РНК. Я думаю, что это самый интересный проект и, возможно, самый перспективный.

Надо иметь разные варианты вакцин, чтобы понять, какая из них самая лучшая. Но хочу сразу заметить, что в конце концов наша страна пока ничего не делает для поддержки создания собственной вакцины. Если мы сравним усилия в других странах, можно сказать, что примерно 1 к 1000, 1 к 1 млн, — сказал он.

Как сообщалось, Украина получит 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca, изготовленной в Италии. Министерство здравоохранения зарегистрировало COVID-вакцину AstraZeneca Итальянского производства.

Между тем ГП "Медзакупки" обратилось в суд в отношении пени из фармацевтической группы "Лекхим" за просроченные поставки ковид-вакцин.

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