Как быстро продать квартиру с DOM RIA: отзывы пользователей сервиса

Пресс-релиз

Обращая внимание на то, какие именно оставляют о ДомРиа отзывы, эту платформу можно смело назвать одной из лучших. О преимуществах сервиса, особенностях использования и отзывах пользователей читайте дальше.

Почему для продажи квартиры стоит выбрать DOM RIA?

Большинство продавцов выбирают сервис Дом Риа, поскольку он имеет множество преимуществ, главными из которых являются:

защита личных данных;

возможность ускорить процесс продажи квартиры;

наличие акционных предложений.

Кроме этого, платформа предлагает несколько каналов связи со службой поддержки, сообщества в популярных соцсетях, а также приложения для устройств на базе iOS и Android.

Особенности работы с платформой

Чтобы разместить предложение о продаже квартиры, необходимо:

нажать "Добавить объявление";

выбрать рубрику;

предоставить о недвижимости как можно более подробную информацию;

указать контактные данные;

нажать "Разместить объявление";

заполнить поля во вкладке "Публикация объявления".

При заполнении анкеты в правом углу снизу вы увидите индикатор качества наполнения. Чем больше будет его значение, тем больше шансов продать квартиру быстро.

Функционал для быстрой продажи

При размещении предложения вы можете заказать услугу проверки недвижимости инспектором RIA, что вместе с детально расписанной информации значительно ускорит процесс продажи. Главные преимущества услуги:

доверие покупателей;

размещение объявления выше обычных;

большее количество просмотров и звонков.

По данным платформы, количество просмотров проверенного объявления увеличивается в 9 раз, а звонков ― в 2 раза.

Отзывы пользователей сервиса

Как правило, пользователи оставляют о Дом Риа отзывы положительного характера. Продавцы утверждают, что легче всего продать недвижимость после проверки, а к плюсам DOM RIA относят замечательный сервис, оперативную работу службы поддержки, выгоду акционных и бонусных программ. Станьте клиентом Дом Риа и убедитесь в этом на собственном опыте.