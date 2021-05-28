Як швидко продати квартиру з DOM RIA: Відгуки користувачів сервісу

Прес-реліз

Звертаючи увагу на те, які саме залишають про ДомРіа відгуки, цю платформу можна сміливо назвати однією з кращих. Про переваги сервісу, особливості використання та відгуки користувачів читайте далі.

Чому для продажу квартири варто вибрати DOM RIA?

Більшість продавців вибирають сервіс Дом Ріа, оскільки він має безліч переваг, головними з яких є:

захист особистих даних;

можливість прискорити процес продажу квартири;

наявність акційних пропозицій.

Крім цього, платформа пропонує кілька каналів зв'язку зі службою підтримки, спільноти в популярних соцмережах, а також додатки для пристроїв на базі iOS і Android.

Особливості роботи з платформою

Щоб розмістити пропозицію про продаж квартири, необхідно:

натиснути "Додати оголошення";

вибрати рубрику;

надати про нерухомість якомога більш детальну інформацію;

вказати контактні дані;

натиснути "розмістити оголошення";

заповнити поля у вкладці "Публікація оголошення".

При заповненні анкети в правому куті знизу ви побачите індикатор якості наповнення. Чим більше буде його значення, тим більше шансів продати квартиру швидко.

Функціонал для швидкого продажу

При розміщенні пропозиції ви можете замовити послугу перевірки нерухомості інспектором RIA, що разом з детально розписаної інформації значно прискорить процес продажу. Головні переваги послуги:

довіра покупців;

розміщення оголошення вище звичайних;

більша кількість переглядів і дзвінків.

За даними платформи, кількість переглядів перевіреного оголошення збільшується в 9 разів, а дзвінків ― в 2 рази.

Відгуки користувачів сервісу

Як правило, користувачі залишають про Дом Ріа відгуки позитивного характеру. Продавці стверджують, що найлегше продати нерухомість після перевірки, а до плюсів DOM RIA відносять чудовий сервіс, оперативну роботу служби підтримки, вигоду акційних і бонусних програм. Станьте клієнтом Доміно і переконайтеся в цьому на власному досвіді.