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20 мая 2021, 10:16 9

Минздрав обновил показатели регионов по коронавирусу: превышение только на Донетчине

20 мая 2021, 10:16 9
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по распространению COVID-19. В "оранжевой" зоне остается только Донецкая область, все остальные регионы - "желтые"

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, регионом со значительным распространением COVID-19 остается Донецкая область. В области превышен уровень эпидемической опасности - 101,5% при норме не выше 100%.

Сейчас Донецкая область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина. Все остальные регионы находятся в "желтой" зоне.

В то же время шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

Ранее сообщалось, что часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина.

коронавирус Украина карантин регионы пандемия

 
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