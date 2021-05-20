МОЗ оновило показники регіонів по коронавірусу: перевищення лише на Донеччині
Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з поширення COVID-19. У "помаранчевій" зоні залишається тільки Донецька область, всі інші регіони - "жовті"
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Так, регіоном зі значним поширенням COVID-19 залишається Донецька область. У області перевищено рівень епідемічної небезпеки - 101,5% при нормі не вище 100%.
Наразі Донецька область є єдиним регіоном в "помаранчевій" зоні карантину. Всі інші регіони знаходяться в "жовтій" зоні.
Водночас шість регіонів відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідпорогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Миколаївська та Полтавська області.
Раніше повідомлялося, що частину регіонів України можуть перевести в "зелену" зону карантину.
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