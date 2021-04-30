В Украине еще два армейца умерли от коронавируса

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 30 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1428 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ежедневное возведение Командование медицинских сил Вооруженных Сил.

Сообщается, что военнослужащий и работник ВС Украины находились на лечении в учреждениях здравоохранения (Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Николаевская городская больница). Несмотря на проведенную терапию, состояние здоровья больных ухудшилось и проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек.

Сейчас на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 271 военнослужащий. Всего за время пандемии выздоровело 23 188 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19.