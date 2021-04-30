08:59  30 апреля
В Украине еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19
14:35  30 апреля
Пресс-секретарь Зеленского Мендель написала заявление об увольнении, - СМИ
08:11  30 апреля
Боевики продолжают обстрел позиций ООС: за сутки зафиксировано 13 нарушений
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2021, 11:59 9

В Украине еще два армейца умерли от коронавируса

30 апреля 2021, 11:59 9
Читайте також українською мовою
За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 65 новых случаев COVID-19
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 30 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 1428 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ежедневное возведение Командование медицинских сил Вооруженных Сил.

Сообщается, что военнослужащий и работник ВС Украины находились на лечении в учреждениях здравоохранения (Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Николаевская городская больница). Несмотря на проведенную терапию, состояние здоровья больных ухудшилось и проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 11 человек.

Сейчас на изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 271 военнослужащий. Всего за время пандемии выздоровело 23 188 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировали еще более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

коронавирус Украина болезнь смерти ВСУ

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дмитрий Маринин о своем участии в выборах мэра Харькова, админпротоколе на Терехова и ЗАО "Горсовет"
Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua