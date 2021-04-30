В Україні ще два армійці померли від коронавірусу

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 65 нових випадків COVID-19

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 65 нових випадків COVID-19

Фото з відкритих джерел

Станом на ранок 30 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1428 осібю

Про це пише RegioNews з посиланням на щоденне зведення Командування Медичних сил Збройних Сил.

Повідомляється, що військовослужбовець та працівник ЗС України перебували на лікуванні у закладах охорони здоров’я (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Миколаївська міська лікарня). Не зважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворих погіршився і проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 65 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 11 осіб.

Зараз на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 271 військовослужбовець. Всього за час пандемії одужало 23 188 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19.