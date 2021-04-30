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30 квітня 2021, 11:59 3

В Україні ще два армійці померли від коронавірусу

30 квітня 2021, 11:59 3
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За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 65 нових випадків COVID-19
За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 65 нових випадків COVID-19
Фото з відкритих джерел
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Станом на ранок 30 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1428 осібю

Про це пише RegioNews з посиланням на щоденне зведення Командування Медичних сил Збройних Сил.

Повідомляється, що військовослужбовець та працівник ЗС України перебували на лікуванні у закладах охорони здоров’я (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Миколаївська міська лікарня). Не зважаючи на проведену терапію, стан здоров’я хворих погіршився і проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

За минулу добу в ЗСУ зареєстровано 65 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 11 осіб.

Зараз на ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 271 військовослужбовець. Всього за час пандемії одужало 23 188 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували ще понад 10 тисяч нових випадків COVID-19.

коронавірус Україна хвороба смерті ЗСУ

 
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