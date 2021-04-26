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26 апреля 2021, 10:59 6

В девяти регионах 25 апреля не сделали ни одной COVID-прививки

26 апреля 2021, 10:59 6
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Речь идет о Киеве и восьми областях
Речь идет о Киеве и восьми областях
Рixabay
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В воскресенье 25 апреля в Украине первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2 получили 1 114 человека, в Киеве и восьми областях не сделали ни одной прививки в этот день.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на статистику министра здравоохранения Максима Степанова.

Ни одной прививки не было сделано в Киеве, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Донецкой, Луганской и Черниговской областях.

На Волыни 25 апреля сделали 2 прививки, в Запорожской области – 3, в Херсонской – 4.

Больше всего прививок за последние сутки сделали в Харьковской (307), Ровенской (180) и Киевской (177) областях.

Прививки проводили в воскресенье 51 мобильная бригада по иммунизации и 12 пунктов прививки.

Всего за два месяца, с 24 февраля, в Украине сделали 528 030 прививок: 528 028 человек получили одну дозу вакцины, 5 человек получили обе дозы (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 25 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека.

Напомним, что в Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса.

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