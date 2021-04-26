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26 квітня 2021, 10:59 6

У дев'яти регіонах 25 квітня не зробили жодного COVID-щеплення

26 квітня 2021, 10:59 6
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Йдеться про Київ та вісім областей
Йдеться про Київ та вісім областей
Рixabay
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У неділю 25 квітня в Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 отримали 1 114 людей, у столиці Київ та восьми областях не зробили жодного щеплення в цей день.

Про це пише RegioNews із посиланням на статистику міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Жодного щеплення не було зроблено у Києві, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Сумській, Донецькій, Луганській і Чернігівській областях.

На Волині 25 квітня зробили 2 щеплення, у Запорізькій області – 3, у Херсонській – 4.

Найбільше щеплень за останню добу зробили в Харківській (307), Рівненській (180) і Київській (177) областях.

Щеплення проводили в неділю 51 мобільна бригада з імунізації та 12 пунктів щеплення.

Загалом за два місяці, з 24 лютого, в Україні зробили 528 030 щеплень: 528 028 осіб отримали одну дозу вакцини, 5 осіб отримали обидві дози (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.

Нагадаємо, що у МОЗ дозволили роботодавцям записувати працівників на вакцинацію від коронавірусу.

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