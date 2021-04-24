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Сутки в ООС: оккупанты 20 раз обстреляли позиции ВСУ
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24 апреля 2021, 10:04 3

Сутки в ООС: оккупанты 20 раз обстреляли позиции ВСУ

24 апреля 2021, 10:04 3
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Фото из открытых источников
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Оккупанты на Донбассе обстреливали за прошедшие сутки, 23 апреля, украинские позиции 20 раз.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В ООС уточняют, что зафиксировали 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование на Донбассе за минувшие сутки.

В частности, возле населенных пунктов Новоселовка, Новгородское и Шумы противник открывал огонь из минометов калибра 120-го и 82-го калибров. У Водяного боевики стреляли еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в пригороде Авдеевки, Пески и Марьинки российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь в рядах ВСУ за минувшие сутки нет.

Кроме того, сообщается, что зафиксировано и одно нарушение и сегодня утром. В районе Троицкого враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В ООС добавили, вечерние обстрелы населенных пунктов Южное и Северное велись российскими оккупантами непосредственно из жилых кварталов Горловки.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху.

Донбасс Украина война военные обстрелы

 
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