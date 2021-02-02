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02 февраля 2021, 22:09 30

В парке Львова впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом

02 февраля 2021, 22:09 30
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Сделали это в рамках пилотного проекта, в парке "700-летия Львова"
Сделали это в рамках пилотного проекта, в парке "700-летия Львова"
Фото: Львов.Город вдохновения.
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Инициативу использовать кофейную гущу для борьбы с гололедом предложила советница городского головы Львова Ирина Оршак.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львов. Город вдохновения.

Во Львове отмечают, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства i не только не вредит зеленым насаждениям, a и может быть им полезной и не требует сбора после использования. Есть информация, что именно так борются с гололедом в парках в странах Скандинавии и Европы. Перед таким использованием кофейную гущу нужно подсушить.

Однозначно не говорится о том, что мы будем подсыпать дороги или внутриквартальные дорожки возле жилых домов кофе. Речь идет пока именно о парках. Первое — кофейная гуща имеет абразивные свойства и эстетичнее будет выглядеть в парке, потому что здесь природная среда, и сырье темного цвета на снегу будет выглядеть органичнее в парках. Кроме того, кофейная гуща обладает полезными свойствами – улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет негативно на лапки домашних любимцев, - рассказала Ирина Оршак.

Инициаторы надеются, что это будет хорошее экологическое и экономичное решение, ведь кафе предоставляют этот ресурс бесплатно.

Как сообщалось, из-за непогоды 29 января в Одессе не работал общественный транспорт, на дорогах пробки. На автодороге Киев-Одесса были заблокированы 300 грузовых автомобилей.

30 января только в одной области - Одесской - остались ограничения на движение грузовиков. К расчистке дорог привлечено более 1,2 тысячи личного состава и 950 единиц техники.

Львов парк советник Кофе гололед

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