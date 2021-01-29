В Минздраве сказали, когда может начаться вакцинация в Украине

Отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств

Отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств

Фото: Минздрав

В Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.

Как пишет RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC.

"Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования", - заявил он.

По его словам, отменить начало вакцинации могут только в случае форс-мажорных обстоятельств.

"Например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее Зеленский требует разработать план вакцинации от коронавируса для каждой области.