У МОЗ сказали, коли стане відома дата поставки першої партії вакцини від COVID-19

Тоді також оголосять і кількість доз

Тоді також оголосять і кількість доз

Фото: МОЗ

Дата поставки першої партії вакцини від коронавірусу в Україну стане відома 29 січня. Буде відомо і кількість доз.

Як пише RegioNews з посиланням на 5.ua, про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що після поставки в Україну першої партії пройде навчання медиків щодо введення препаратів. Воно буде йти два тижні.

"29 січня ми точно будемо знати кількість доз вакцини і дату, коли вона може з'явитися в Україні в лютому. Це будуть певні транші, це не буде відразу вся - 8 мільйонів або 16 мільйонів", - сказав Ляшко.

Він також знову підкреслив, що закупівля вакцини китайського розробника Sinovac передбачає ефективність препарату не менше 70%.

Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що доступ до вакцини від COVID-19 буде у кожного українця.