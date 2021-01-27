У МОЗ сказали, коли стане відома дата поставки першої партії вакцини від COVID-19
Дата поставки першої партії вакцини від коронавірусу в Україну стане відома 29 січня. Буде відомо і кількість доз.
Як пише RegioNews з посиланням на 5.ua, про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він зазначив, що після поставки в Україну першої партії пройде навчання медиків щодо введення препаратів. Воно буде йти два тижні.
"29 січня ми точно будемо знати кількість доз вакцини і дату, коли вона може з'явитися в Україні в лютому. Це будуть певні транші, це не буде відразу вся - 8 мільйонів або 16 мільйонів", - сказав Ляшко.
Він також знову підкреслив, що закупівля вакцини китайського розробника Sinovac передбачає ефективність препарату не менше 70%.
Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що доступ до вакцини від COVID-19 буде у кожного українця.