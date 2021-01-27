13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
18:07  27 січня
Бойовики шість разів обстрілювали українських військових на Донбасі - штаб
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 18:25 3

У МОЗ сказали, коли стане відома дата поставки першої партії вакцини від COVID-19

27 січня 2021, 18:25 3
Читайте также на русском языке
Тоді також оголосять і кількість доз
Тоді також оголосять і кількість доз
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Дата поставки першої партії вакцини від коронавірусу в Україну стане відома 29 січня. Буде відомо і кількість доз.

Як пише RegioNews з посиланням на 5.ua, про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він зазначив, що після поставки в Україну першої партії пройде навчання медиків щодо введення препаратів. Воно буде йти два тижні.

"29 січня ми точно будемо знати кількість доз вакцини і дату, коли вона може з'явитися в Україні в лютому. Це будуть певні транші, це не буде відразу вся - 8 мільйонів або 16 мільйонів", - сказав Ляшко.

Він також знову підкреслив, що закупівля вакцини китайського розробника Sinovac передбачає ефективність препарату не менше 70%.

Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що доступ до вакцини від COVID-19 буде у кожного українця.

коронавірус Україна вакцина карантин МОЗ
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »