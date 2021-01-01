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01 января 2021, 14:26 14

Украинским военным увеличили выплаты: названы суммы

01 января 2021, 14:26 14
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Единовременное пособие не выплачивается лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу
Единовременное пособие не выплачивается лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу
Фото из открытых источников
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С 1 января 2021 года в Украине увеличивают выплаты военнослужащим. Одноразовый бонус военные будут получать после заключения первого контракта с ВСУ.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Одноразовые выплаты будут выплачиваться в следующих размерах:

- лицам рядового состава - восемь прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года (2 270 грн) - в сумме 18 160 грн;

- лицам сержантского и старшинского состава девять прожиточных минимумов - 20 430 грн;

- лицам офицерского состава - десять прожиточных минимумов - 22 700 грн.

Кто имеет право на получение выплат:

- лица, которые принимаются на должности рядового состава сроком на 3 года;

- лица, которые принимаются на должности сержантского и старшинского состава сроком на 3 года и более;

- лица, которые принимаются на военную службу по контракту лиц офицерского состава на 1 год и более;

- лица, которые подписали контракт сроком на 5 лет и больше, среди военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений, подготовка которых осуществляется по государственному заказу) при условии вступления в исполнение обязанностей'язків за этими должностями.

Отметим, что единовременное пособие не выплачивается лицам, уволенным с военной службы по контракту, в случае повторного принятия на военную службу.

Выплата единовременной денежной помощи осуществляется по рапорту военнослужащего после вступления в силу первого контракта, назначения на должность и вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа командира части, а не военкоматом во время призыва на военную службу.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные торговали оружием из зоны ООС: им грозит до 7 лет тюрьмы.

Украина помощь деньги военные выплаты
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