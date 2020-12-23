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23 грудня 2020, 16:19 9

Справа на мільйон: Чиновника Тернопільської ОДА підозрюють у розкраданні бюджетних коштів

23 грудня 2020, 16:19 9
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Через його неправомірні дії державі завдано збитків на суму майже мільйон гривень
Через його неправомірні дії державі завдано збитків на суму майже мільйон гривень
Фото з відкритих джерел
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У Тернопільській області чиновника облдержадміністрації підозрюють у службовій недбалості. Через його дії держава зазнала збитків на мільйон гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, заступник начальника одного з управлінь Тернопільської ОДА в 2016 році був відповідальним за технічний огляд під час будівельних робіт оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та підключення до неї телекомунікаційної мережі. Він видав акт прийому робіт у листопаді 2016-го, в якому були недостовірні відомості щодо відповідності спеціалізованого програмного забезпечення вимогам проєктної документації.

Через такі неправомірні дії державі завдано збитків на суму майже мільйон гривень.

Чиновнику повідомили про підозру за ч.2 статті 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чиновників "Укрзалізниці" підозрюють у завданні збитків на 8,5 млн.

Україна кримінал поліція кримінальна справа Чиновник
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