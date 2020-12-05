В Минсоцполитики рассказали, кого больше всего коснется повышение пенсий в декабре

Больше всего сумма выплат выросла для лиц с инвалидностью первой группы

Больше всего сумма выплат выросла для лиц с инвалидностью первой группы

Рixabay

В Украине с 1 декабря 2020 года произошло очередное повышение пенсий и социальных выплат на фоне повышения прожиточного минимума, вследствие чего отдельные группы пенсионеров получат выплаты до 370 грн больше.

Соответствующую инфографику опубликовала пресс-служба Министерства социальной политики Facebook, пишет RegioNews.

Согласно данным ведомства, наибольшая сумма выплат выросла для лиц с инвалидностью первой группы, которым с 1 декабря начали начислять на 370,5 грн больше.

Отмечается, что сумма выплат выросла для неработающих пенсионеров, шахтеров, лиц с инвалидностью вследствие ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалидов вследствие войны и участников боевых действий. Кроме того, выплаты выросли для ветеранов войны, членов семей погибших ветеранов и других социальных групп.

В частности, выплаты повысили для жертв нацистских преследований из числа лиц с инвалидностью и членам семей погибших жертв нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной. Одновременно выросли выплаты на уход лицам с инвалидностью вследствие войны и надбавки донорам.

Напомним, Зеленский пообещал отказаться от президентской пенсии.