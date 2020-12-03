ООС: вблизи Водяного боевики трижды нарушили перемирие

На других участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина

На других участках ответственности украинских подразделений наблюдалась тишина

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток на Донбассе зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников вблизи Водяного.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

С начала текущих суток, 3 декабря, российско-оккупационные войска дважды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, Так, недалеко от Водяного враг применил несколько мин калибром 120 миллиметров, а также осуществил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.