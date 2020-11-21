Жителям Донбасса начали выплачивать средства за разрушенное оккупантами жилье

Общая сумма компенсации составит 2,7 млн гривен

Общая сумма компенсации составит 2,7 млн гривен

Фото: dn.gov.ua

В Донецкой области девять семей получат компенсацию за разрушенное жилье в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. Общая сумма компенсации составит 2,7 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА, пишет RegioNews.

13 ноября состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

Во время заседания комиссия рассмотрела десять заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь домов, которые расположены на территории военно-гражданской администрации поселка Зайцевое, два - в городе Авдеевка.

По результатам рассмотрения принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам девяти объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продлила срок для принятия решения.

После получения обобщенного списка пострадавших, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет, перечислит пострадавшим.

В ОГА добавили, что в госбюджете на 2020 год впервые за время вооруженной агрессии было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чьё жилье было разрушено.

Ранее сообщалось, что на восстановление экономики Донбасса выделят 100 млн долларов.